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Sünnet hastanede bitti: Onlarca kişi hastanelik oldu

Kocaeli'de düzenlenen sünnet düğünü sonrası 60 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Kaynak: İHA
Sünnet hastanede bitti: Onlarca kişi hastanelik oldu - Resim: 1

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yenimahalle Menderes Caddesi'nde bir dernekte öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

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Sünnet hastanede bitti: Onlarca kişi hastanelik oldu - Resim: 2

İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen bazı davetliler evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı.

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Sünnet hastanede bitti: Onlarca kişi hastanelik oldu - Resim: 3

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sünnet hastanede bitti: Onlarca kişi hastanelik oldu - Resim: 4

Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. 60'tan fazla kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurduğu öğrenildi.

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