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Süper Amatör Lig maçına ambulans helikopter molası: Ambulans sahaya indi

İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında, Ödemiş Gençlik Merkezi futbol sahasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.

Kaynak: AA
Süper Amatör Lig maçına ambulans helikopter molası: Ambulans sahaya indi - Resim: 1

İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi. 

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Süper Amatör Lig maçına ambulans helikopter molası: Ambulans sahaya indi - Resim: 2

Ödemiş Gençlik Merkezi futbol sahasında oynanan maçın 65. dakikasında orta hakem Egehan Kaşıkçı'ya sahaya acil bir hastanın nakli için ambulans helikopterin inmesi gerektiği belirtildi.

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Süper Amatör Lig maçına ambulans helikopter molası: Ambulans sahaya indi - Resim: 3

Hakemin maçı durdurması sonrası oyuncular saha kenarına geldi ve ambulans helikopter sahaya indi. Kalp krizi geçiren Özcan Dağlı, ambulans helikopterle İzmir'deki hastaneye sevk edildi.

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Süper Amatör Lig maçına ambulans helikopter molası: Ambulans sahaya indi - Resim: 4

Tekrar başlayan karşılaşmayı ev sahibi takım, 3-0 kazandı.

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