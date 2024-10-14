Süper Amatör Lig maçına ambulans helikopter molası: Ambulans sahaya indi
İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında, Ödemiş Gençlik Merkezi futbol sahasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.
Kaynak: AA
İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.
1 / 4
Ödemiş Gençlik Merkezi futbol sahasında oynanan maçın 65. dakikasında orta hakem Egehan Kaşıkçı'ya sahaya acil bir hastanın nakli için ambulans helikopterin inmesi gerektiği belirtildi.
2 / 4
Hakemin maçı durdurması sonrası oyuncular saha kenarına geldi ve ambulans helikopter sahaya indi. Kalp krizi geçiren Özcan Dağlı, ambulans helikopterle İzmir'deki hastaneye sevk edildi.
3 / 4
Tekrar başlayan karşılaşmayı ev sahibi takım, 3-0 kazandı.
4 / 4