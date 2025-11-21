Süper Vali Yazıcıoğlu'nun oğlu babasının efsane aracını bulup satın aldı

Başkan Yazıcıoğlu, aracı resmi makam aracı olarak değil, özel günlerde babasını anmak için kullanacağını dile getirerek, "Bu aracı tamamlandığında Tokat’ta özel programlarda makam arabası olarak kullanacağım. Devlet bize imkân sağlıyor, biz de devletimize, milletimize feda olsun diyerek kendi imkânlarımızla bu emaneti yaşatıyoruz. Bu araç benden sonra evladıma kalacak inşallah" şeklinde konuştu.