Süpersonik ve hipersonik füzeler... İşte Türkiye'nin yeni silahları
Savunma sanayiinde hizmet veren TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ürün geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Savunma sanayiinde genel kamuoyunca görece az bilinen TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) kritik ürünler geliştirmede önemli roller üstleniyor.
TÜBİTAK SAGE Müdürü Okumuş, Türkiye’nin ithal ettiği silahlı kuvvetlerimizin mühimmat sistemlerinde ve alt bileşenlerde tamamen yerli çözümler geliştirme konusunda sorumluluk alıp, aldıkları sorumluluğu da başarıyla sonuçlandırdı" dedi
Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, “Son dönemde biraz daha görünür olduk sanırım. Biz büyük bir Ar-Ge ofisi olarak Türkiye’nin ithal ettiği silahlı kuvvetlerimizin mühimmat sistemlerinde ve alt bileşenlerde tamamen yerli çözümler geliştirme konusunda sorumluluk alıp, aldığı sorumluluğu da başarıyla sonuçlandırmış bir kurum” dedi.
Gürcan Okumuş, çok az sayıda bulunan ses üstü hızlarda görev yapan ramjet teknolojili bir füzenin üzerinde çalıştıklarını, yakın zamanda sonuç alınabileceğini de açıkladı.