Süpersonik ve hipersonik füzeler... İşte Türkiye'nin yeni silahları

Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, “Son dönemde biraz daha görünür olduk sanırım. Biz büyük bir Ar-Ge ofisi olarak Türkiye’nin ithal ettiği silahlı kuvvetlerimizin mühimmat sistemlerinde ve alt bileşenlerde tamamen yerli çözümler geliştirme konusunda sorumluluk alıp, aldığı sorumluluğu da başarıyla sonuçlandırmış bir kurum” dedi.