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  3. 06 Mayıs 2020 01:16

Süphan Gölü'nde tedirgin eden 'balık' ölümleri

VAN'ın Çaldıran ilçesine bağlı Süphan Gölü'nde, kıyıya vuran ve 20 gün önce öldüğü tahmin edilen balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Süphan Gölü'nde tedirgin eden 'balık' ölümleri

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Süphan Gölü'nde balık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde görevli Dr. Öğrt. Üyesi Ataman Altuğ Atıc, personel ile birlikte bölgeye gitti. 

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Süphan Gölü'nde tedirgin eden 'balık' ölümleri

Araçlarla belli bir noktaya kadar giden ekiler, Süphan Gölü'ne ulaşmak için 5 kilometre karlı dağlarda yürüdü. 

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Süphan Gölü'nde tedirgin eden 'balık' ölümleri

Yaklaşık 1,5 saat süren zorlu yolculğun ardından göle ulaşan ekipler, inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde göl çevresinde çok sayıda balık iskeletinin olduğu tespit edildi. 

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Süphan Gölü'nde tedirgin eden 'balık' ölümleri

Bunun üzerine ekipler, Süphan Gölü'ne analizler yaptı. Yapılan analizlerde göldeki su kriterlerinin balıklar için uygun olduğu, göl çevresinde yerleşim yerlerinin, kimyasal atıkların olmadığı belirlendi.

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