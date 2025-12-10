Sürekli işe erken gelen kadın kovuldu! Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı

NTV'de yer alan habere göre çalışan, saat 7.30'daki başlangıç ​​saatinden önce işe giriş yapmaya devam etti, işe başlamasına izin verilmediğinin söylenmesine rağmen, bu alışkanlığını sürdürmeye devam etti. İşe gelince de yapacak işi olmamasına rağmen ofiste vakit geçirmeyi tercih etti.