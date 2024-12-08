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Suriye büyükelçiliğine muhaliflerin devrim bayrağı asıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Suriye Büyükelçiliğine, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli muhaliflerin "devrim bayrağı" asıldı.

Kaynak: AA
Suriye büyükelçiliğine muhaliflerin devrim bayrağı asıldı - Resim: 1

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

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Suriye büyükelçiliğine muhaliflerin devrim bayrağı asıldı - Resim: 2

Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı.

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Suriye büyükelçiliğine muhaliflerin devrim bayrağı asıldı - Resim: 3

61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.

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Suriye büyükelçiliğine muhaliflerin devrim bayrağı asıldı - Resim: 4

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Suriye Büyükelçiliğine, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli muhaliflerin "devrim bayrağı" asıldı.

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