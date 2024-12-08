Suriye büyükelçiliğine muhaliflerin devrim bayrağı asıldı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Suriye Büyükelçiliğine, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli muhaliflerin "devrim bayrağı" asıldı.
Kaynak: AA
Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.
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Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı.
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61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Suriye Büyükelçiliğine, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli muhaliflerin "devrim bayrağı" asıldı.
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