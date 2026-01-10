Suriye ordusu, Halep'i terör örgütü SDG'ye dar etti!
Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü SDG'ye yönelik operasyonda Şeyh Maksud mahallesinin teröristlerden temizlendiği bildirildi.
Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusu terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bölgede gece boyunca çatışmalar devam etti.
Şeyh Maksud mahallesi terör örgütünden temizlendi
Suriye ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesinin terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG'den temizlendiği ifade edildi. Açıklamada, "Şeyh Maksud Mahallesindeki sivilleri evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz. Çünkü terör örgütü SDG ve PKK unsurları aralarında saklanıyor. Siviller, herhangi bir acil durumda veya örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için sokaklarda bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilir" ifadeleri kullanıldı.
Örgütten ayrılanların sayısı 100'e ulaştı
Halep'teki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonların sıkılaşmasıyla birlikte terör örgütü SDG saflarından kaçarak devlete sığınan unsurların sayısında da büyük artış yaşandı. Güvenlik güçleri tarafından güvenliği sağlanan ve örgütten ayrılan kişi sayısının 100'e ulaştığı bildirildi.
Ne olmuştu?
Suriye ordusu, dün Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan operasyonda çatışmalar gün boyu sürmüştü. Suriye ordusu Eşrefiye Mahallesi'ndeki birçok noktada kontrolu sağlamıştı. Terör örgütü SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırılmıştı. Suriye ordusu ile SDG arasında ateşkes sağlanmış ancak SDG unsurlarının silah bırakmayı reddetmesinin ardından ordu, Şeyh Maksut Mahallesi'nde yerel saatle 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve çeşitli SDG mevzilerine saldırılar düzenleneceğini açıklamıştı.