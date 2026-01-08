  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Suriye ordusu SDG'ye operasyon başlattı: Halep'ten patlama sesleri yükseliyor

Suriye ordusu SDG'ye operasyon başlattı: Halep'ten patlama sesleri yükseliyor

Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü SDG'ye yönelik operasyon başlattı. Kentin birçok noktasından patlama sesleri yükseldi.

Kaynak: İHA
Suriye ordusu SDG'ye operasyon başlattı: Halep'ten patlama sesleri yükseliyor - Resim: 1

Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik nokta operasyonlara başladı.

1 / 29
Suriye ordusu SDG'ye operasyon başlattı: Halep'ten patlama sesleri yükseliyor - Resim: 2

Suriye hükümeti, belirlenen güvenli koridorlar üzerinden bölgeden ayrılan sivillerin hedef alınmaması konusunda terör örgütünü sert bir dille uyardı. Ordunun örgütün baskısından kaçan halkın tahliyesini sağlamaya devam edeceği ve operasyonların doğrudan örgüt mevzilerine yönelik gerçekleştirileceği belirtildi.

2 / 29
Suriye ordusu SDG'ye operasyon başlattı: Halep'ten patlama sesleri yükseliyor - Resim: 3

PATLAMA SESLERİ YÜKSELİYOR

 Operasyonun başlamasıyla birlikte kentin pek çok noktasından silah sesleri yükselirken, halk büyük panik yaşadı. Kent semalarında atıldığı hedeflere doğru ilerleyen roketler ve havan topları görüntülenirken, patlama sesleri duyuldu.

3 / 29
Suriye ordusu SDG'ye operasyon başlattı: Halep'ten patlama sesleri yükseliyor - Resim: 4

İHLAS HABER AJANSI EKİBİNE KESKİN NİŞANCI ATEŞİ

Bölgede çatışmalar devam ederken haber çekimi için bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı Canlı yayın ekibi keskin nişancıların hedefi oldu. Teröristler haber çekimi yapan 3 basın mensubunun bulunduğu araca ateş açtı. Açılan ateşte canlı yayın aracı isabet alırken gazeteciler ise, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

4 / 29