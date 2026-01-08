Suriye ordusu SDG'ye operasyon başlattı: Halep'ten patlama sesleri yükseliyor
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü SDG'ye yönelik operasyon başlattı. Kentin birçok noktasından patlama sesleri yükseldi.
Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik nokta operasyonlara başladı.
Suriye hükümeti, belirlenen güvenli koridorlar üzerinden bölgeden ayrılan sivillerin hedef alınmaması konusunda terör örgütünü sert bir dille uyardı. Ordunun örgütün baskısından kaçan halkın tahliyesini sağlamaya devam edeceği ve operasyonların doğrudan örgüt mevzilerine yönelik gerçekleştirileceği belirtildi.
PATLAMA SESLERİ YÜKSELİYOR
Operasyonun başlamasıyla birlikte kentin pek çok noktasından silah sesleri yükselirken, halk büyük panik yaşadı. Kent semalarında atıldığı hedeflere doğru ilerleyen roketler ve havan topları görüntülenirken, patlama sesleri duyuldu.
İHLAS HABER AJANSI EKİBİNE KESKİN NİŞANCI ATEŞİ
Bölgede çatışmalar devam ederken haber çekimi için bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı Canlı yayın ekibi keskin nişancıların hedefi oldu. Teröristler haber çekimi yapan 3 basın mensubunun bulunduğu araca ateş açtı. Açılan ateşte canlı yayın aracı isabet alırken gazeteciler ise, saldırıdan yara almadan kurtuldu.