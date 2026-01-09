Suriye ordusunun terör örgütü SDG'ye verdiği süre doldu

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalarda ateşkes ilan edilmesinin ardından bölgedeki sivillerin tahliyesi devam ediyor. Sivillerin tahliyesi için güvenli koridorlar oluşturulurken, Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun tahliye çalışmaları ve SDG’nin silah bırakması için verilen sürenin yerel saatle 18.00’a kadar uzattığını bildirdi.