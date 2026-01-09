Suriye ordusunun terör örgütü SDG'ye verdiği süre doldu
Suriye'nin Halep kentinden çekilmemek için direnen terör örgütü SDG'ye silah bırakması için verilen süre doldu.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalarda ateşkes ilan edilmesinin ardından bölgedeki sivillerin tahliyesi devam ediyor. Sivillerin tahliyesi için güvenli koridorlar oluşturulurken, Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun tahliye çalışmaları ve SDG’nin silah bırakması için verilen sürenin yerel saatle 18.00’a kadar uzattığını bildirdi.
Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG unsurlarının Halep’teki Şeyh Maksut Mahallesi’nden çıkmayı reddettiği ve çatışmayı sürdürmekte ısrar ettiği öne sürüldü.
SURİYE ORDUSU 5 BÖLGEYİ HEDEF ALACAK
Suriye ordusu, Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütüne ait mevzilerin bulunduğu 5 bölgenin vurulacağını açıkladı. Ordu söz konusu bölgelerin haritalarını paylaşırken, sivillere söz konusu bölgelere yakın alanları boşaltma ve SDG unsurlarından uzaklaşma çağrısını tekrarladı.
Suriye Savunma Bakanlığı’ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü SDG'ye yönelik operasyon başlatılan Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyurulmuştu.