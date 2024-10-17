Suriye sınırına deprem konutu inşa ediliyor

Çalışmalardan memnun olduklarını söyleyen kırsal Aligör Mahallesi Muhtarı Mehmet Salih Alakuş. “Şu anda depremde yıkılan evlerin yerine TOKİ tarafından Suriye’nin sıfır noktasına yapılan konutların inşaat alanındayız. Üç etap şeklinde yapılacak TOKİ evlerimiz var. Şu anda birinci etap yapılıyor. Birinci etapta 36 blok, 471 dairemiz olacak. Bu daireler depremde evleri hasar görmüş, yıkılmış vatandaşlarımıza tahsis edilecek. Şu anda Suruç bölgesinde büyük yatırımlar yapılıyor. Büyük yatırımlardan biri de budur. Burası Suruç için büyük bir avantaj. Suruç’un yerleşim alanı ova olduğu için altyapısı, drenaj kanalları yeterli değil ama şu anda bulunduğumuz konum eğer Suruç buraya taşınırsa ilçe için büyük bir avantaj olur. Suruç’un altyapısını akar olarak, gider olarak karşılayabilecek tek yer burasıdır. Suruç’a yatırım yapan hangi kurum olursa olsun hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.