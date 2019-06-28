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  3. 28 Haziran 2019 14:10

Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hatay-Suriye sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor. .

Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy Kırıkhan ilçesine gelerek asker ve mühimmat takviyesi yaptıktan sonra sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı.

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Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı

Askeri araç, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı

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Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı

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