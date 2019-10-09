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  3. 09 Ekim 2019 15:08

Suriye sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekat için hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen komando ve yüzlerce zırhlı araç Suriye sınırına gönderildi.

Suriye sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların olduğu 100 araçlık askeri konvoy, öğle saatlerinde Kilis’e ulaştı.

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Suriye sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy Kilis'in Suriye sınırına yöneldi. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırındaki kritik bölgelerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Suriye sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

120 ARAÇLIK KONVOY YOLA ÇIKTI
Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

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Suriye sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekâtta Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

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