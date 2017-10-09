Suriye sınırında gizemli bina !

SURİYE TOPRAKLARINDA 5 KATLI BİNA



Öte yandan Reyhanlı'nın sınıra sıfır noktasındaki Kuşaklı Mahallesi'nin tam karşısına düşen, Suriye'nin Kah Köyü'ne yapılan 5 katlı bir bina dikkat çekti. Geniş bir alana yapılan binanın kim tarafından, ne için yapıldığı henüz belirlenemedi.