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  3. 09 Ekim 2017 14:15

Suriye sınırında gizemli bina !

TSK'nın İdlib harekatı devam ederken Suriye'nin Kah Köyü'ne yapılan 5 katlı bir bina dikkat çekti.

Suriye sınırında gizemli bina !

Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesinde, Türk askerinin keşif faaliyetlerine başladığı açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 30 Aralık 2016 tarihinde Suriye'de ilan edilen ateşkes rejiminin sürdürülmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde 'Astana Süreci'nin başlatıldığı hatırlatıldı. Genelkurmay'ın açıklamasında, İdlib harekatı kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim'den itibaren keşif faaliyetlerine başlandığı belirtildi.

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Suriye sınırında gizemli bina !

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde, gece saatlerinde yaşanan askeri hareketlilik, Sabah saatlerinde de devam etti.

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Suriye sınırında gizemli bina !

SURİYE TOPRAKLARINDA 5 KATLI BİNA

Öte yandan Reyhanlı'nın sınıra sıfır noktasındaki Kuşaklı Mahallesi'nin tam karşısına düşen, Suriye'nin Kah Köyü'ne yapılan 5 katlı bir bina dikkat çekti. Geniş bir alana yapılan binanın kim tarafından, ne için yapıldığı henüz belirlenemedi.

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Suriye sınırında gizemli bina !

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