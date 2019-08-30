Suriye sınırında helikopter hareketliliği

ABD'nin de Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki diğer bölgelere yönelik uygulamaya yönelik yol haritasının sürekli çeşitli bahaneler ile ertelemesiyle hareket bir türlü yapılamadı. Türkiye'nin bu konuda rahatsızlığını dile getirmesi ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı benzeri yeni bir harekat ile bölgeyi terörden arındırması yönündeki kararlılığı ile ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantılar yapıldı. Toplantılar sonunda iki ülke arasında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge kurulması ve bunun iki ülke tarafından tesis edilmesi konusunda mutabakata varıldı.