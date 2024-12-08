Suriye'de 8 Aralık ''Milli Bayram'' ilan edildi
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi. Suriyeliler Halep, Hama, Humus ve Dera'nın ardından Şam'ın özgürleştirilmesini coşkuyla kutladı. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık gününü "Milli Bayram" olarak ilan ettiklerini açıkladı.
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
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Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü. Suriyeliler, kanlı rejimin devrilmesini başta başkent Şam olmak üzere birçok şehirde kutladı.
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Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi, 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.
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Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından açıklama yaptı.
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