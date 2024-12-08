Suriye'de 8 Aralık ''Milli Bayram'' ilan edildi

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü. Suriyeliler, kanlı rejimin devrilmesini başta başkent Şam olmak üzere birçok şehirde kutladı.