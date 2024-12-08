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Suriye'de 8 Aralık ''Milli Bayram'' ilan edildi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi. Suriyeliler Halep, Hama, Humus ve Dera'nın ardından Şam'ın özgürleştirilmesini coşkuyla kutladı. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık gününü "Milli Bayram" olarak ilan ettiklerini açıkladı.

Kaynak: AA
Suriye'de 8 Aralık ''Milli Bayram'' ilan edildi - Resim: 1

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

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Suriye'de 8 Aralık ''Milli Bayram'' ilan edildi - Resim: 2

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü. Suriyeliler, kanlı rejimin devrilmesini başta başkent Şam olmak üzere birçok şehirde kutladı.

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Suriye'de 8 Aralık ''Milli Bayram'' ilan edildi - Resim: 3

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi, 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

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Suriye'de 8 Aralık ''Milli Bayram'' ilan edildi - Resim: 4

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından açıklama yaptı.

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