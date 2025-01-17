Suriye'de bir yasak daha kalktı; herkes oraya akın etti
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası normalleşme devam ediyor. Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya yasağı kaldırılırken, seyyar satıcılar Şam'ın işlek caddelerinde satış yapmaya başladı.
Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle normalleşme süreci devam ediyor. Rejim döneminde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanıyor.
Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı, rejimin devrilmesiyle kalktı. Başkent Şam'da artan seyyar satıcı sayısı dikkat çekti.
Suriye'nin devrik lideri Esad döneminde seyyar satıcılığa izin verilmediğini, bu nedenle hapis cezası aldıklarını ifade eden vatandaşlar, normalleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
“Hafız Esad döneminden bu yana ikinci el eşya satışı yasaktı”
Esad döneminde ikinci el eşya satmanın cezasının hapis olduğunu ifade eden Ömer Al Ali, “Daha önceden bırak Esad zamanını, babası Hafız Esad döneminden bu yana ikinci el eşya satışı yasaktı. Rejim, ikinci el eşyanın Suriye'ye girişini yasaklamıştı. Bahaneleri ise hastalık olacağı söyleniyordu. Ama Suriye’de üretilen plastik terliği bize 20 dolara satarlardı. Şimdi ise botları 1 dolara satın alıyoruz ve inanamıyoruz. Fiyatların bu kadar ucuz olduğuna inanamadım. Ben 6 çift ayakkabı aldım” dedi.