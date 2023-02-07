Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 800'ü geçti

Suriye Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada depremden etkilenen ve hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ölü sayısının 812’ye, yaralı sayısının ise 1449’a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, verilerin Halep, Lazkiye, Hama, İdlib kırsalı ve Tartus illerinden elde edildiğini vurguladı.