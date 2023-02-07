Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 800'ü geçti
Suriye Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen ve hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ölü sayısının 812’ye, yaralı sayısının ise 1449’a yükseldiğini açıkladı.
Suriye Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada depremden etkilenen ve hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ölü sayısının 812’ye, yaralı sayısının ise 1449’a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, verilerin Halep, Lazkiye, Hama, İdlib kırsalı ve Tartus illerinden elde edildiğini vurguladı.
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Suriye’nin depremden etkilenen kuzeybatı bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları yapan sivil savunma kuruluşu Beyaz Baretliler ekipleri ise bölgede yüzlerce binanın yıkıldığını ve birçok kişinin enkaz altında olduğunu vurgulayarak uluslararası yardım talebinde bulundu.
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