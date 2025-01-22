Suriye'de Esad'ın bir ''katliam imzası'' daha ortaya çıktı

Deraya'da yaşayan ve zulme tanık olan Umam Hatip, "Buradaki tüm sağlam binaları yıktılar, sonra da demirleri çaldılar. Rejim askerleri, biz onlara tüccar diyoruz, burayı yerle bir ettiler. Yıkılan binalardaki demirleri götürüp sattılar. Kamyonlar ve kepçelerle binaları tamamen yıkıyor, demirleri alıyorlardı. Rejim, ilçeyi bu hale dönüştürdü. Deraya'da tüm camileri vurdular. Bir tane sağlam cami kalmamıştı. Sözde bizi ve vatanı koruyacak olan askerler bizi yerle bir etti" ifadelerini kullandı.