Suriye'de iki şehir daha muhaliflerin kontrolüne geçti
Suriye'de ilerleyişini sürdüren muhalifler, Suveyda ve Kuneytra il merkezinde kontrolü sağladı. Kuneytra, Şam'a 60 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı.
Suveydalı muhalif gruplar, dün rejim güçleri ile yaptıkları görüşmede rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istemişti. Gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanımıştı.
Muhalifler, Kuneytra il merkezini ele geçirdi
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kuneytra'daki yerel muhalif gruplar, erken saatlerden itibaren rejim güçleriyle çatışmaya başladı.
Çatışmaların ardından muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı.
İsrail sınırındaki il merkezinden çekilen rejim güçleri, başkent Şam'a gitti.
Kuneytra, Şam'ın yaklaşık 60 kilometre uzağında yer alıyor.
Rusya ve İran'ın desteğiyle rejim güçleri, 2018'de düzenlediği yoğun saldırılar sonrası Kuneytra ilinin kontrolünü ele geçirmişti.
Suriye'deki gelişmeler
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.