  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Suriye'de iki şehir daha muhaliflerin kontrolüne geçti

Suriye'de iki şehir daha muhaliflerin kontrolüne geçti

Suriye'de ilerleyişini sürdüren muhalifler, Suveyda ve Kuneytra il merkezinde kontrolü sağladı. Kuneytra, Şam'a 60 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA
Suriye'de iki şehir daha muhaliflerin kontrolüne geçti - Resim: 1

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı. 

Suveydalı muhalif gruplar, dün rejim güçleri ile yaptıkları görüşmede rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istemişti. Gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanımıştı.

1 / 6
Suriye'de iki şehir daha muhaliflerin kontrolüne geçti - Resim: 2

Muhalifler, Kuneytra il merkezini ele geçirdi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kuneytra'daki yerel muhalif gruplar, erken saatlerden itibaren rejim güçleriyle çatışmaya başladı.

Çatışmaların ardından muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı.

İsrail sınırındaki il merkezinden çekilen rejim güçleri, başkent Şam'a gitti.

Kuneytra, Şam'ın yaklaşık 60 kilometre uzağında yer alıyor.

2 / 6
Suriye'de iki şehir daha muhaliflerin kontrolüne geçti - Resim: 3

Rusya ve İran'ın desteğiyle rejim güçleri, 2018'de düzenlediği yoğun saldırılar sonrası Kuneytra ilinin kontrolünü ele geçirmişti.

3 / 6
Suriye'de iki şehir daha muhaliflerin kontrolüne geçti - Resim: 4

 Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

4 / 6