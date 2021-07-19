Suriye'de operasyon... Çok sayıda gözaltı var
Suriye Milli Ordusu ülkenin kuzey bölgesinde yer alan Bab ilçesinde terör örgütüne karşı huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.
Suriye Milli Ordusu ülkenin kuzey bölgesinde yer alan Bab ilçesinde terör örgütüne karşı huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.
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Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde, terör örgütlerine karşı huzur operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonun Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, SMO, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ hücrelerine yönelik olduğu öğrenildi.
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Ayrıca huzur operasyonu kapsamında, uyuşturucu kaçakçılarına da baskın düzenlendi.
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Sabaha karşı yapılan operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ mensubu teröristler tutuklandı.
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