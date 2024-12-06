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Suriye'de teröristlerden temizlenen Tel Rıfat'ın son hali

Suriye Milli Ordusu’nun, terör örgütü PKK/YPG’den 8 yıl sonra geri aldığı Tel Rıfat havadan görüntülenirken ilçeye sessizliğin hakim olması dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Suriye'de teröristlerden temizlenen Tel Rıfat'ın son hali - Resim: 1

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ta kontrolü sağlamasının ardından başladığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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Suriye'de teröristlerden temizlenen Tel Rıfat'ın son hali - Resim: 2

Terör örgütü PKK/YPG tarafından 8 yıl boyunca işgale uğrayan Tel Rıfat ilçesi havadan görüntülendi.

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Suriye'de teröristlerden temizlenen Tel Rıfat'ın son hali - Resim: 3

Yıllar sonra evlerine geri gelen halk, savaşın izlerinin olduğu sokaklarda günlük hayatına dönmeye çalışırken sokaklara hakim olan sessizlik dikkat çekti.

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Suriye'de teröristlerden temizlenen Tel Rıfat'ın son hali - Resim: 4

Yıllar sonra yeniden memleketine dönmenin mutluluğunu yaşayan Abu Yasin, “8 yıl sonra tekrar evimize döndük. PKK burayı istila etmişti ve biz de çadırlarda kalıyorduk. Tekrar memleketimize döndük” dedi.

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