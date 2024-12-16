Suriye'de Türk Lirası dönemi: Ekonomiyi nasıl etkiler?

'TL DÜNYANIN HER YERİNDE GEÇERLİ'

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Sefer Şener, Suriye’de TL kullanımının geçici olduğunu ancak bu durumun olumlu olduğunu belirtti. Şener, “Suriye’de geçerli olan para birimleri arasında Türk Lirası da yer alıyor. Türk Lirası dünyanın her yerinde kullanılabiliyor” dedi.