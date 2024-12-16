Suriye'de Türk Lirası dönemi: Ekonomiyi nasıl etkiler?
Suriye'de, Türk Lirası'nın kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Ekonomistler Türk Lirası'nın kullanımının artmasının olası etkilerini anlattı.
Suriye’de devrik Esad rejimi tarafından kullanılan "Suriye Lirası" tedavülden kaldırılıyor. Suriyeliler eski paralarını imha ederek Türk Lirası kullanmaya başlıyor. Uzmanlara göre Türk Lirası’nın sınır ötesindeki yaygınlaşması Türkiye ekonomisi için olumlu bir gelişme olabilir.
HALEP'TEN ŞAM'A KADAR TL KULLANILIYOR
Suriye'de rejim ve ekonomi çökmüş durumda. Esad rejimi tarafından kullanılan para birimi halk arasında artık geçerli görülmediği için çöpe atılmakta. Suriyeliler, Türkiye’nin kontrol ettiği bölgelerde Türk Lirası’yla ticaret yapmaya başlamışken, bu uygulama şimdi Halep’ten Şam’a kadar genişliyor.
SURİYELİLER PARALARINI TÜRK LİRASI'NA DÖNÜŞTÜRMEYE BAŞLADI
1 doların 27 bin Suriye Lirası’na denk geldiği bu süreçte, Suriyeliler dolarlarını Türk Lirası’na dönüştürmeye başladı. Ekonomistler, Türk Lirası’nın artan kullanımının Türkiye için ekonomik olarak olumlu olduğunu vurguluyor.
'TL DÜNYANIN HER YERİNDE GEÇERLİ'
İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Sefer Şener, Suriye’de TL kullanımının geçici olduğunu ancak bu durumun olumlu olduğunu belirtti. Şener, “Suriye’de geçerli olan para birimleri arasında Türk Lirası da yer alıyor. Türk Lirası dünyanın her yerinde kullanılabiliyor” dedi.