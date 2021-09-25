Suriye'den şimdi bir de ''su canavarları'' geldi!
Hatay’da Suriye'den gelen Asi Nehri'nin sürüklediği su sümbülleri, Hatay'ın Samandağı sahilini kapladı. Su canavarı olarak da bilinen istilacı türün temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Hatay Samandağ'da sahili kaplayan su sümbülleri için temizlik çalışması başlatıldı.
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Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin su sümbülleri, şiddetli yağışların ardından sürüklendi.
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Dünyanın en uzun sahillerinden olan 14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridinin 6 kilometresi de nehirden gelen su sümbülleri ile kaplandı.
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Su canavarı olarak da bilinen bitkiler, kıyı şeridini yürünmeyecek hale getirdi.
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