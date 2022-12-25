Suriye'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntüler

Yaklaşık 11 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye’nin çeşitli şehirlerinde Noel kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında caddeler ve sokaklar binlerce Suriyeli vatandaşlar ile doldu. Noel kutlamaları sırasında sokaklar süslendi, bando takımı sokağa inerek marş ve şarkılar çaldı, sokaklarda yapay çam ağacı hazırlandı.