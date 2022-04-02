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  4. Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar

Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyeliler bu sefer Antalya'da ortalığı birbirine kattı. Aralarında husumet olan iki Suriyeli grup arasında kamyonet kasası üzerinden çatışma yaşandı.

Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar - Resim: 1

Türkiye'nin turizm başkenti olarak gösterilen Antalya'da iki Suriyeli grup şehri Suriye'nin başkenti Şam'a çevirdi.

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Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar - Resim: 2

Bir yerel haber sitesinin sosyal medyada yayınladığı görüntülerde kamyonet kasasına binmiş silahlı sığınmacılar görülüyor.

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Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar - Resim: 3

Hızla hareket eden araç üzerinden hedef gözetilerek başka bir Suriyeli grubun üzerine ateş açılıyor.

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Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar - Resim: 4

Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi’nde yaşanan çatışma anlarında çevrede çok sayıda vatandaşın ve evin olduğu görüldü.

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