Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar
Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyeliler bu sefer Antalya'da ortalığı birbirine kattı. Aralarında husumet olan iki Suriyeli grup arasında kamyonet kasası üzerinden çatışma yaşandı.
Türkiye'nin turizm başkenti olarak gösterilen Antalya'da iki Suriyeli grup şehri Suriye'nin başkenti Şam'a çevirdi.
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Bir yerel haber sitesinin sosyal medyada yayınladığı görüntülerde kamyonet kasasına binmiş silahlı sığınmacılar görülüyor.
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Hızla hareket eden araç üzerinden hedef gözetilerek başka bir Suriyeli grubun üzerine ateş açılıyor.
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Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi’nde yaşanan çatışma anlarında çevrede çok sayıda vatandaşın ve evin olduğu görüldü.
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