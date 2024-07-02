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Suriyeliler dükkanlarını açmadı

Gaziantep'te Suriyeli sığınmacılara yönelik protestoların ardından bazı Suriyeli işletmeciler, bugün dükkanlarını açmadı.

Kaynak: DHA
Suriyeliler dükkanlarını açmadı - Resim: 1

Ellerinde Türk bayrakları ile dün akşam saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ile araçlara zarar verdi. 

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Suriyeliler dükkanlarını açmadı - Resim: 2

Protestolar, polis ekiplerinin engellemesi ile büyümeden önlendi. 

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Suriyeliler dükkanlarını açmadı - Resim: 3

Gece yaşananların ardından kentte, bugün sakin bir hava olduğu gözlendi. 

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Suriyeliler dükkanlarını açmadı - Resim: 4

Polis ekiplerinin kentteki güvenlik önlemleri sürerken, bazı Suriyeli işletmeciler bugün dükkanlarını açmadı. (DHA)

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