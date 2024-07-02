Suriyeliler dükkanlarını açmadı
Gaziantep'te Suriyeli sığınmacılara yönelik protestoların ardından bazı Suriyeli işletmeciler, bugün dükkanlarını açmadı.
Kaynak: DHA
Ellerinde Türk bayrakları ile dün akşam saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ile araçlara zarar verdi.
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Protestolar, polis ekiplerinin engellemesi ile büyümeden önlendi.
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Gece yaşananların ardından kentte, bugün sakin bir hava olduğu gözlendi.
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Polis ekiplerinin kentteki güvenlik önlemleri sürerken, bazı Suriyeli işletmeciler bugün dükkanlarını açmadı. (DHA)
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