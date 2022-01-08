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  4. Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı!

Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı!

Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli grubun görüntüleri sonrası harekete geçen ekipler, 8 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı! - Resim: 1

Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler tartışmalara yol açtı.

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Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı! - Resim: 2

8 KİŞİ YAKALANDI
Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü.

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Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı! - Resim: 3

SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi. Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.

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Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı! - Resim: 4
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