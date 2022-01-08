Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı!
Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli grubun görüntüleri sonrası harekete geçen ekipler, 8 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler tartışmalara yol açtı.
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8 KİŞİ YAKALANDI
Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü.
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SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi. Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.
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