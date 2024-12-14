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  4. Suriyeliler gerçekten akın akın gidiyor mu ? İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı

Suriyeliler gerçekten akın akın gidiyor mu ? İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı

Suriye'de Baas rejiminin çökmesi Esad'ın ülkeden kaçması sonrasında Türkiye'den Suriye'ye dönüş yapan Suriyeli sayısı belli oldu.

Kaynak: BBC Türkçe
Suriyeliler gerçekten akın akın gidiyor mu ? İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı - Resim: 1

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinde azalma başladığı bildirildi. Türkiye’nin mevcut politikası, dönüşleri gönüllülük ve onurluluk esasına dayandırırken diğer yandan prosdedürleri kolaylaştırıyor.

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Suriyeliler gerçekten akın akın gidiyor mu ? İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı - Resim: 2

Peki Esad rejiminin yıkılması sonrasında kaç Suriyeli ülkesine döndü?

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Suriyeliler gerçekten akın akın gidiyor mu ? İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı - Resim: 3

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son birkaç gün içerisinde, günlük ortalama 1100 ila 1150 Suriyelinin gönüllü geri dönüş yaptığını açıkladı.

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Suriyeliler gerçekten akın akın gidiyor mu ? İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı - Resim: 4

Bir bakanlık yetkilisi, “Açıkçası geri dönüşlerde akın akın, abartılı bir rakam yok. Suriye’deki güvenlik arttıkça geri dönüş sayısının artacağını düşüyoruz. Bekleyip görmek lazım” dedi.

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