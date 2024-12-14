Suriyeliler gerçekten akın akın gidiyor mu ? İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı
Suriye'de Baas rejiminin çökmesi Esad'ın ülkeden kaçması sonrasında Türkiye'den Suriye'ye dönüş yapan Suriyeli sayısı belli oldu.
Kaynak: BBC Türkçe
Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinde azalma başladığı bildirildi. Türkiye’nin mevcut politikası, dönüşleri gönüllülük ve onurluluk esasına dayandırırken diğer yandan prosdedürleri kolaylaştırıyor.
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Peki Esad rejiminin yıkılması sonrasında kaç Suriyeli ülkesine döndü?
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BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son birkaç gün içerisinde, günlük ortalama 1100 ila 1150 Suriyelinin gönüllü geri dönüş yaptığını açıkladı.
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Bir bakanlık yetkilisi, “Açıkçası geri dönüşlerde akın akın, abartılı bir rakam yok. Suriye’deki güvenlik arttıkça geri dönüş sayısının artacağını düşüyoruz. Bekleyip görmek lazım” dedi.
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