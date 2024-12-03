Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı

Suriye'de muhalif gruplar tarafından başlatılan operasyonda Halep'in kontrol altına alınmasının ardından tersine göç başladı. Hatay ve çevresinde yaşayan çok sayıda Suriyeli, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.