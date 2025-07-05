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  4. Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı!

Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı

Kırıkkale'de arkadaşlarıyla iddiaya giren 27 yaşındaki Suriyeli bir kişi köprü üzerinden Kızılırmak'a atladıktan sonra gözden kayboldu.

Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı - Resim: 1

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Irmak Virajlar Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaş, Kızılırmak kıyısında mola verdi. 

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Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı - Resim: 2

İddiaya göre, Suriye uyruklu A.K. (27), arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu köprüden suya atladı. Bu anlar, Ş.Ç.Y. (16) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı - Resim: 3

Atlayışın ardından kısa süre içinde su yüzeyinde hareketsiz kalan genci fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. 

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Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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