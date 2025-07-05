Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı
Kırıkkale'de arkadaşlarıyla iddiaya giren 27 yaşındaki Suriyeli bir kişi köprü üzerinden Kızılırmak'a atladıktan sonra gözden kayboldu.
Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Irmak Virajlar Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaş, Kızılırmak kıyısında mola verdi.
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İddiaya göre, Suriye uyruklu A.K. (27), arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu köprüden suya atladı. Bu anlar, Ş.Ç.Y. (16) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Atlayışın ardından kısa süre içinde su yüzeyinde hareketsiz kalan genci fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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