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  3. 01 Mart 2021 12:34

Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını

Esenyurt'ta, Suriye uyruklu kişiler tarafından kaçak olarak işletilen diş muayenehanesine polis ekipleri baskın düzenledi. Muayenehane, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince mühürlenirken, 2 doktor ile hemşire ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta kaçak diş muayenehanesinin işletildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Pınar Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi.

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Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını

Yapılan baskında Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 2 doktor, hemşire ve 2 müşteri yakalanırken, belgeleri kontrol edilen işyerinin ruhsatının olmadığı ortaya çıktı.

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Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını

Yapılan aramalarda ise 2 adet diş ünitesi koltuğu, otoklav cihazı ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

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Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını

İş yerinin mühürlenmesi için adrese Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

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