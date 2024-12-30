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Suriyelilerle yapılan anketin sonuçları belli oldu: İşte ''ülkeme döneceğim'' diyenlerin oranı...

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla yapılan anketin sonuçları belli oldu. Ankete katılanlara ''Ülkenize dönmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu yönetildi.

Kaynak: Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı için...
Suriyelilerle yapılan anketin sonuçları belli oldu: İşte ''ülkeme döneceğim'' diyenlerin oranı... - Resim: 1

Esad yönetiminin düşmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüp dönmeyeceği tartışılmaya devam ederken, gazeteci Fatih Altaylı, Betimar Araştırma'nın konuyla ilgili olarak yaptığı anketi köşesine taşıdı. 

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Suriyelilerle yapılan anketin sonuçları belli oldu: İşte ''ülkeme döneceğim'' diyenlerin oranı... - Resim: 2

Altaylı'nın aktardığına göre; Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 94'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine sahip çıktığını düşünüyorlar. Yüzde 51,2’si ise Esad’ın devrilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da rolü olduğuna inanıyorlar.

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Suriyelilerle yapılan anketin sonuçları belli oldu: İşte ''ülkeme döneceğim'' diyenlerin oranı... - Resim: 3

Ankete katılan Suriyelilerin yüzde 62,3’ü “Savaş bitti ama bundan sonra ne olacağı belirsiz” dedi. “Colani’ye güveniyor musunuz?” sorusuna yanıt verenler arasında HTŞ liderine güvenenlerin oranı yüzde 31,9 olarak çıktı. 

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Suriyelilerle yapılan anketin sonuçları belli oldu: İşte ''ülkeme döneceğim'' diyenlerin oranı... - Resim: 4

“Geçiş hükümeti demokratik bir Suriye inşa edebilecek mi?” sorusuna ise yüzde 72,8 oranında “Evet edebilecek” yanıtı verdi. 

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