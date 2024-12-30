Suriyelilerle yapılan anketin sonuçları belli oldu: İşte ''ülkeme döneceğim'' diyenlerin oranı...

Altaylı'nın aktardığına göre; Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 94'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine sahip çıktığını düşünüyorlar. Yüzde 51,2’si ise Esad’ın devrilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da rolü olduğuna inanıyorlar.