Suriyelilerle yapılan anketin sonuçları belli oldu: İşte ''ülkeme döneceğim'' diyenlerin oranı...
Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla yapılan anketin sonuçları belli oldu. Ankete katılanlara ''Ülkenize dönmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu yönetildi.
Esad yönetiminin düşmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüp dönmeyeceği tartışılmaya devam ederken, gazeteci Fatih Altaylı, Betimar Araştırma'nın konuyla ilgili olarak yaptığı anketi köşesine taşıdı.
Altaylı'nın aktardığına göre; Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 94'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine sahip çıktığını düşünüyorlar. Yüzde 51,2’si ise Esad’ın devrilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da rolü olduğuna inanıyorlar.
Ankete katılan Suriyelilerin yüzde 62,3’ü “Savaş bitti ama bundan sonra ne olacağı belirsiz” dedi. “Colani’ye güveniyor musunuz?” sorusuna yanıt verenler arasında HTŞ liderine güvenenlerin oranı yüzde 31,9 olarak çıktı.
“Geçiş hükümeti demokratik bir Suriye inşa edebilecek mi?” sorusuna ise yüzde 72,8 oranında “Evet edebilecek” yanıtı verdi.