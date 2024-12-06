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Suriye'nin Hama ili bir kez daha el değiştirdi

Suriye'nin Hama ilindeki Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi. Silahlı gruplar, kent merkezinde kutlama yaptı.

Kaynak: AA
Suriye'nin Hama ili bir kez daha el değiştirdi - Resim: 1

Suriye'nin Hama ilindeki Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi.

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Suriye'nin Hama ili bir kez daha el değiştirdi - Resim: 2

Kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçiren rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine girerek burada kontrolü sağladı.

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Suriye'nin Hama ili bir kez daha el değiştirdi - Resim: 3

Bölge halkı ve Silahlı gruplar kent merkezinde toplanarak kutlama yaptı.

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Suriye'nin Hama ili bir kez daha el değiştirdi - Resim: 4

Kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçiren rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine girerek burada kontrolü sağladı.

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