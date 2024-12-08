Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta

Başkent Şam'da kontrolü ele geçiren muhalif gruplar yaptıkları açıklamada; “Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam şehrini özgür ilan ediyoruz. Baas yönetimi altında geçen 50 yıllık baskı, 13 yıllık suç, zulüm ve zorla yerinden edilmenin ardından bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.