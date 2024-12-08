  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta

Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı. Suriyeliler, araçlarında bayraklar açıp zafer işareti yaparak kent merkezinde tur attı.

Kaynak: AA, İHA
Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta - Resim: 1

Suriye'de muhalifler başkent Şam'da kontrolü ele geçirirken, “Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam şehrini özgür ilan ediyoruz” açıklamasını yaptı.

1 / 17
Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta - Resim: 2

Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş oldu.

2 / 17
Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta - Resim: 3

Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi Şam'a ulaştı.

3 / 17
Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta - Resim: 4

Başkent Şam'da kontrolü ele geçiren muhalif gruplar yaptıkları açıklamada; “Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam şehrini özgür ilan ediyoruz. Baas yönetimi altında geçen 50 yıllık baskı, 13 yıllık suç, zulüm ve zorla yerinden edilmenin ardından bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

4 / 17