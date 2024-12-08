Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta
Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı. Suriyeliler, araçlarında bayraklar açıp zafer işareti yaparak kent merkezinde tur attı.
Kaynak: AA, İHA
Suriye'de muhalifler başkent Şam'da kontrolü ele geçirirken, “Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam şehrini özgür ilan ediyoruz” açıklamasını yaptı.
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Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş oldu.
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Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi Şam'a ulaştı.
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Başkent Şam'da kontrolü ele geçiren muhalif gruplar yaptıkları açıklamada; “Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam şehrini özgür ilan ediyoruz. Baas yönetimi altında geçen 50 yıllık baskı, 13 yıllık suç, zulüm ve zorla yerinden edilmenin ardından bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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