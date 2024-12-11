Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için gereken bütçe hesaplandı
Suriye'de Esad döneminin sona ermesinin ardından ülkenin yeniden inşası için gereken bütçe hesaplandı.
Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçe yüz milyarlarca doları bulabilir.
Esad rejiminin sona ermesinin ardından gözler Suriye'nin yeniden toparlanması senaryolarına çevrildi.
Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçe 400 milyar doları aşabilir.
Vision of Humanity'nin verilerine göre iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, son çatışmalar hariç, ülkedeki konutların yüzde 17,5'i yıkıldı.
Tahminler, çatışmalardan kaynaklanan altyapı hasarının 118 milyar dolara yakın olduğunu gösteriyor.
Dünya Bankası raporuna göre ise petrol dışı ekonomi, altyapıların tahrip olması, yakıt ve elektriğe erişimin azalması, düşük iş güveni ve ticaretin aksaması nedeniyle yüzde 52 oranında küçüldü.
Tarım ve kamu sektörünün ise reel olarak yüzde 40'tan fazla küçüldüğü tahmin ediliyor.
Dünya Bankası'na göre 2021'de Suriye’nin milli geliri, 2010 yılına kıyasla yüzde 54 azalmış durumda.