Sürücü kadın yardım almadan bu araçtan sağ çıktı!
Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 yaşındaki bir kadın, aracı ile bir kamyonun altına girdi. Araç kamyonun altında kalıp teneke gibi katlanarak ezildi.
Skagit nehri üzerinde bulunan köprü üzerinde seyir halinde olan bir tır, arkadan gelen bir tırın kendisine çarpması sonucu savruldu.
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Savrulan kamyon, kadının kullandığı aracı altına aldı. Araç tamamen tırın altında kalıp ezilmesine rağmen, kadının araçtan kendi imkanları ile çıkması herkesi şaşkına çevirdi.
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Olay yerine gelen ekipler, hayatlarında ilk kez böyle bir olaya şahitlik ettiklerini söyleyerek şaşkınlıkları tarif edecek kelime bulmadıklarını söyledi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın hastaneye kaldırıldı.
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