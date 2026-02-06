Sürücüler dikkat! D-100'de hız limitlerine ayar geldi

Toplantının en dikkati çeken gündem maddesi, D-100 kara yolundaki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hız koridorlarında yapılan düzenleme oldu. Buna göre; Derince Liman Işıkları ile Kuruçeşme arasındaki EDS koridorunda 70 kilometre olan hız sınırı 82 kilometreye, Hereke gişeleri ile Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı arasında her iki yönde 82 kilometre olan hız sınırı ise 110 kilometreye çıkarıldı. Yeni uygulamanın ilerleyen günlerde başlayacağı belirtildi.