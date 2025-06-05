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  4. Sürücüler dikkat! İl il sabit radar noktaları belli oldu

Sürücüler dikkat! İl il sabit radar noktaları belli oldu

İçişlerli Bakanlığı, iller arası radar ve kontrol noktası uygulamaları sayılarını internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı.

Sürücüler dikkat! İl il sabit radar noktaları belli oldu - Resim: 1

İller arası radar uygulama sayıları artık İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerineden görülebiliyor. 

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Sürücüler dikkat! İl il sabit radar noktaları belli oldu - Resim: 2

"https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari" adresi üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor. 

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Sürücüler dikkat! İl il sabit radar noktaları belli oldu - Resim: 3

Vatandaşlar, yol güzergahı üzerindeki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını öğrenebiliyor. Ayrıca sistem 30 dakikada bir güncelleniyor. 

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Sürücüler dikkat! İl il sabit radar noktaları belli oldu - Resim: 4

İşte sabit radarların bulunduğu yerler...

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