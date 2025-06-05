Sürücüler dikkat! İl il sabit radar noktaları belli oldu
İçişlerli Bakanlığı, iller arası radar ve kontrol noktası uygulamaları sayılarını internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı.
İller arası radar uygulama sayıları artık İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerineden görülebiliyor.
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"https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari" adresi üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor.
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Vatandaşlar, yol güzergahı üzerindeki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını öğrenebiliyor. Ayrıca sistem 30 dakikada bir güncelleniyor.
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İşte sabit radarların bulunduğu yerler...
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