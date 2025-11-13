Sürücüler dikkat! İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti

'14 BİN 655 LEVHANIN DA SÖKÜMÜ KARARA BAĞLANDI'

Toplantıda konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, "Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam 1105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor" dedi.