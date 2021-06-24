Sürücüler dikkat! Uzun yola çıkmadan mutlaka bunları yapın

Salgın döneminde otomobillerin mekanik aksamları kadar iç kısmının da önemli hale geldiği vurgulanan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Sıcakların iyice artmaya başladığı bu dönemde tatile gidecek aileler, araç içinde mutlaka klima kullanacaktır. Klimaların sorunsuz çalışması seyahat konforu açısından önemlidir. Pandemi dönemindeyiz. Seyahate çıkılacak araca daha önce virüs taşıyan bir yolcu binmişse aracın gözle görünmesi mümkün olmayan klima kanallarında virüs olabilir. Bunun için en güvenli çözüm, uzun seyahat öncesi ozonla klima dezenfeksiyonudur. Normal şartlarda bile milyarlarca bakteri barındıran otomobil içlerinin hijyeni bu dönemde her şeyden önemli hale gelmiştir."