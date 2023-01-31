Sürücüler doluya trafikte yakalandı!
Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde aniden bastıran dolu etkili oldu. Dolu yağışına trafikte yakalanan sürücüler benzin istasyonlarına sığındı.
Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde aniden bastıran dolu etkili oldu.
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Bilye büyüklüğündeki dolu yağışına yolda yakalanan vatandaşlar araçlarının zarar görmesini engellemek içi yakındaki akaryakıt istasyonlarına girerek yağışın bitmesini bekledi.
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Geçtiğimiz hafta şiddetli yağmur ve fırtınaya teslim olan Antalya'da soğuk ve yağışlı hava bu kez Manavgat ve Serik ilçelerinde kendini gösterdi.
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Saat 23.00 sıralarında bir anda bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
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