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Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda, iki servis minibüsü şoförünün yol tartışması zincirleme kazaya yol açtı. 4 aracın karıştığı kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var - Resim: 1

Kaza, saat 06.45 sıralarında, D-100 Karayolu Göl mevkisinde Avcılar istikametinde meydana geldi. İddialara göre servis minibüsünün şoförü, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ö.S. ile trafikte tartışmaya başladı.

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Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var - Resim: 2

Bir süre sonra S. ile tartışan şoför, minibüsü durdurdu. S. kullandığı servis minibüsü duramayarak minibüse çarptı. 

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Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var - Resim: 3

Arkasından gelen su tankeri ve başka servis minibüsü de çarpışarak kazaya karıştı. 

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Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var - Resim: 4

Servis minibüsünde bulunan 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 

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