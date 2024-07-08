Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda, iki servis minibüsü şoförünün yol tartışması zincirleme kazaya yol açtı. 4 aracın karıştığı kazada, 13 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 06.45 sıralarında, D-100 Karayolu Göl mevkisinde Avcılar istikametinde meydana geldi. İddialara göre servis minibüsünün şoförü, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ö.S. ile trafikte tartışmaya başladı.
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Bir süre sonra S. ile tartışan şoför, minibüsü durdurdu. S. kullandığı servis minibüsü duramayarak minibüse çarptı.
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Arkasından gelen su tankeri ve başka servis minibüsü de çarpışarak kazaya karıştı.
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Servis minibüsünde bulunan 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
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