Suudi Arabistan tarihinde ilk kez kadın askerler boy gösterdi
Suudi Arabistan'da son yıllarda kadın haklarındaki ilgli düzenlemelerle ilgi çekerken kadın askerlerin askeri geçit törenine katılması ile bir adım daha atılmış oldu.
Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez kadın askerler bir askeri geçit törenine katıldı.
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Törene katılanlardan bir kişi, "Kutlamalarla gurur duyuyorum. Her yıl daha da güzelleşiyor. Corona virüs krizine rağmen bu yıl kutlamaların daha iyi olacağını umuyorduk" dedi.
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Öte yandan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları ülkesine çekebilmek için bir dizi sosyal ve ekonomik reformı uygulamaya koydu.
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Bu çerçevede kadınların araba kullanmasına getirilen yasak kaldırıldı.
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