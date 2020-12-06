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  3. 06 Aralık 2020 23:30

Suudi Arabistan tarihinin en büyük kasırgası

Suudi Arabistan’da dün akşam ülke tarihinin en büyük meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırga hayatı olumsuz etkiledi.

Suudi Arabistan tarihinin en büyük kasırgası

Suudi Arabistan'ın El-Jawf eyaletine bağlı Sakaka kentinde dün yerel saatle 19.00 sularında 75 kilometre hızla kasırga vurdu. 

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Suudi Arabistan tarihinin en büyük kasırgası

Ülke tarihinde meydana gelen en şiddetli kasırga olduğu belirtilirken, kentte bir çok ev ve araç zarar gördü.

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Suudi Arabistan tarihinin en büyük kasırgası

Meydana gelen kasırgada görüş mesafesinin 0'a indiği kaydedildi. Kassim Üniversitesi coğrafya profesörü Dr. Abdullah El-Misnad konuyla ilgili yaptığı açıklamda, kasırganın boyutunun bugüne kadarki en büyük doğa olayı olduğunu dile getirdi.

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Suudi Arabistan tarihinin en büyük kasırgası

El-Misnad, kasırganın hareket hızının yatay olarak  saatte 37-75 kilometre hızla ilerlediğini belirterek, kendi etrafında dönme hızının tropikal siklonların hızını aştığını dile getirildi. Kasırga anları ise, kentte yaşayan bir çok kişi tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.  

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