Suudi Arabistan tarihinin en büyük kasırgası
Suudi Arabistan’da dün akşam ülke tarihinin en büyük meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırga hayatı olumsuz etkiledi.
Suudi Arabistan'ın El-Jawf eyaletine bağlı Sakaka kentinde dün yerel saatle 19.00 sularında 75 kilometre hızla kasırga vurdu.
Ülke tarihinde meydana gelen en şiddetli kasırga olduğu belirtilirken, kentte bir çok ev ve araç zarar gördü.
Meydana gelen kasırgada görüş mesafesinin 0'a indiği kaydedildi. Kassim Üniversitesi coğrafya profesörü Dr. Abdullah El-Misnad konuyla ilgili yaptığı açıklamda, kasırganın boyutunun bugüne kadarki en büyük doğa olayı olduğunu dile getirdi.