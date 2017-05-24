Suudi Arabistan'da başını açtı; Vatikan'da kapattı...
Suudi Arabistan'da saçını kapamaması dünya basını tarafından tartışılan First Lady Melania Trump, Vatikan'da Papa Francesco'nun karşısında başını örttü.
Melania Trump'ın, saçı açık gezmenin kadınlara yasak olduğu Suudi Arabistan'a saçı açık gelmesi tartışmalara neden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, eski First Lady Michelle Obama'nın Suudi Arabistan'da başı açık olmayı terchih etmesini eleştirmişti.
First Lady ayrıca, Al Murabba Palace’taki buluşmada yere kadar inen pembe bir elbise giymeyi tercih etmişti.