  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Mayıs 2017 14:12

Suudi Arabistan'da başını açtı; Vatikan'da kapattı...

Suudi Arabistan'da saçını kapamaması dünya basını tarafından tartışılan First Lady Melania Trump, Vatikan'da Papa Francesco'nun karşısında başını örttü.

Suudi Arabistan'da başını açtı; Vatikan'da kapattı...

Melania Trump'ın, saçı açık gezmenin kadınlara yasak olduğu Suudi Arabistan'a saçı açık gelmesi tartışmalara neden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, eski First Lady Michelle Obama'nın Suudi Arabistan'da başı açık olmayı terchih etmesini eleştirmişti.

1/ 15
Suudi Arabistan'da başını açtı; Vatikan'da kapattı...

First Lady ayrıca, Al Murabba Palace’taki buluşmada yere kadar inen pembe bir elbise giymeyi tercih etmişti.

2/ 15
Suudi Arabistan'da başını açtı; Vatikan'da kapattı...

First Lady, Suudi Arabistan'da böyle görüntülenmişti...

3/ 15
Suudi Arabistan'da başını açtı; Vatikan'da kapattı...

Melania Trump’ın Suudi Arabistan’daki Amerikan okuluna yaptığı ziyarette ise her zamanki giyimine döndüğü, diz altı bir elbise giydiği dikkat çekmişti.

4/ 15