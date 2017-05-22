Suudi iş adamı Trump'ın kızını istedi
ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinde Suudi bir iş adamı ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump'a talip olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından ilginç bir olay yaşandı. Suudi bir iş adamı, ABD Başkanı Donald Trump’ın evli kızı Ivanka Trump’a talip olduğunu yayınladığı videoyla duyurdu.
Ülkenin zengin iş adamlarından Bedir Fehd Abdullah, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Trump’tan kızı Ivanka’yı istedi.