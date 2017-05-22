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  3. 22 Mayıs 2017 22:52

Suudi iş adamı Trump'ın kızını istedi

ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinde Suudi bir iş adamı ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump'a talip olduğunu açıkladı.

Suudi iş adamı Trump'ın kızını istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından ilginç bir olay yaşandı. Suudi bir iş adamı, ABD Başkanı Donald Trump’ın evli kızı Ivanka Trump’a talip olduğunu yayınladığı videoyla duyurdu.

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Suudi iş adamı Trump'ın kızını istedi

ABD Başkanı Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sonrası ilginç bir olay yaşandı.

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Suudi iş adamı Trump'ın kızını istedi

Ülkenin zengin iş adamlarından Bedir Fehd Abdullah, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Trump’tan kızı Ivanka’yı istedi.

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Suudi iş adamı Trump'ın kızını istedi

Suudi işadamı, sosyal medyada yayınladığı videoda, “Ben Bedir Fehd Abdullah. Kral Selman’dan, Trump’ın kızı Ivanka’yı, Allah’ın izni ve Peygamber’in kavliyle bana istemesini talep ediyorum” dedi. Video sosyal medyada gündem oldu.

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