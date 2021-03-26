Süveyş Kanalı'ndaki krize Türkiye el atıyor!
Süveyş Kanalı'ndan geçerken yan dönen ve kanalı kapatan Evergiven adlı gemi dünya deniz ticaretini durdurdu. Petrol tankerleri kanalı açılmasını beklerken günlük zararın 10 milyar dolara yaklaştığı belirtildi. Öte yandan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu bildirdi.
Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor. Bu operasyonun günler ve hatta haftalar sürebileceği belirtiliyor.
Yaklaşık dört futbol sahasının uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, kanalın güney ucunda bulunuyor.
Yaşanan olay nedeniyle, dünyanın en işlek ticaret yollarından birisi geçici olarak devre dışı kalmış durumda.
GEMİYİ TÜRKİYE KURTARABİLİR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu "(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi." dedi.
EVER GİVEN'I KURTARMA OPERASYONU NASIL YAPILIYOR?
Geminin teknik bakımını üstlenen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) şirketi, kurtarma çalışmaları bölgeye dokuz römork gönderdi.
Uzunluğu yaklaşık 400 metre olan gemi, genişliği 200 metreyi bulmayan bu dar kanalda çapraz bir halde sıkışmış duruyor.