Suya atlarken kanlar içinde kaldı
Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde turistlik tesislerden olan Sapadere Kanyonu'nda doğal havuza girmek isteyen iki kardeşten Yunus Emre Bozkurt ölümden döndü.
Olay, 4 Ağustos günü Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde turistlik tesislerden olan Sapadere Kanyonu'nda meydana geldi. Yunus Emre Bozkurt (28), Gaziantep'ten gelen ağabeyi ile vakit geçirmek için kanyona gitti. Buradaki doğal havuza girmek isteyen iki kardeşten Yunus Emre Bozkurt, doğal havuzun kenarında bulunan tahtanın üzerine çıkarak kendisini suya attı.
SUYA BALIKLAMA ATLADI
160-170 santimetre derinliğindeki suya balıklama atlayan Bozkurt, başını dipteki taşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bilincini kaybeden ve hareketsiz kalan Bozkurt, ağabeyi ile çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla boynunda kırık olduğu saplanan Bozkurt'u Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Bozkurt, kol ve ayağında kısmı felç olduğu belirlendi.