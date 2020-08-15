Suya atlarken kanlar içinde kaldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla boynunda kırık olduğu saplanan Bozkurt'u Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Bozkurt, kol ve ayağında kısmı felç olduğu belirlendi.