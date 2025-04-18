Suyu olmayan Porsuk Çayı'na balıklama atladı, sonu bu oldu

Olay anını anlatan görgü şahidi Can Ayaz, "Biz arkadaşlarımla iskelede oturuyorduk. Vatandaş geldi, üstü başı dağınık bir haldeydi. Yüksek ihtimalle madde etkisindedeydi. Kendinde değildi. Oturttuk, sakinleştirmeye çalıştık ama bizi dinlemedi. Yukarıya doğru koşarak çıktı, bir anda çitlerden aşağıya doğru balıklama atladı. Yuvarlanarak Porsuk Çayı'na düştü. Sonra yürüdü ileride takılıp yine düştü, suyun içerisinde hareketsiz kaldı. Biz 112'yi aradık. Kendisi umarım kurtulur" dedi.